SCI

Cortina 2021 saluta con la speranza di rivedere nuovamente il tricolore sul podio. Del resto l'argento di Luca De Aliprandini nel gigante è stata una gradita sorpresa e allora perché non credere che possa avvenire lo stesso oggi nello slalom? Impresa non certo facile, anzi, perché il livello è altissimo e i contendenti tanti, basti pensare che in nove gare di Coppa del Mondo effettuate in stagione ci sono stati sette vincitori diversi (2 volte Schwarz e Kristoffersen, poi Zenhausern, Strasser, Feller, Foss-Solevaag e Noel). L'Italia schiera uomini che la gloria la conoscono bene: l'olimpionico 2010 Giuliano Razzoli, il due volte medagliato iridato Manfred Moelgg (al nono Mondiale consecutivo, il primo fu a Bormio nel 2005) e Stefano Gross, vincitore in Coppa del Mondo. Tre ex ragazzi (l'età media è di 36 anni) che probabilmente il meglio l'hanno già dato, ma ancora in grado di mettersi in gioco per un bel risultato, anche se pronosticarli là davanti, nella primissime posizioni, è difficile.

E poi c'è Alex Vinatzer, classe 1999, due anni fa bronzo nel team event, uno slalomista puro di grandissimo talento che pareva destinato a esplodere in questa stagione; le prime due gare di Coppa del Mondo, a dicembre, lasciavano spazio a pochi dubbi in tal senso, con un quarto posto in Val Badia e il terzo il giorno dopo a Madonna di Campiglio. E mentre già si scommetteva se nello slalom successivo sarebbe arrivata la prima vittoria, ecco il black-out del mese di gennaio, con quattro uscite consecutive che hanno destabilizzato il ventunenne della Val Gardena. La conseguenza è che a Schladming ha pensato solo ad arrivare e non si è qualificato alla seconda manche (fuori quindi dai migliori 30), mentre a Chamonix è arrivato ventinovesimo. Il giorno dopo il tredicesimo posto sulla stessa pista ha aperto uno spiraglio alla speranza che Vinatzer possa sbloccarsi proprio a Cortina, perché ci sono pochi dubbi sul fatto che sia uno dei più forti slalomisti del circuito. «Mi sono allenato bene, credo di avere un buon ritmo di gare e di essere in grado di dimostrare il mio valore - dice l'azzurro -. Noi ci siamo già allenati su questa pista anche se le condizioni della neve erano diverse, ma è stato comunque un vantaggio poterla provare. Non partirò con i primi numeri, però la gara femminile ha dimostrato che ci si può inserire anche partendo più dietro, quindi sono fiducioso».

DOPPIO ORO

A proposito della prova della donne, Katharina Liensberger porta a casa il secondo oro dopo quello ottenuto a pari merito con Marta Bassino nel parallelo. Clamorosa la prestazione della ventitreenne austriaca, mai vincitrice in Coppa del Mondo (ma è solo questione di tempo), miglior tempo in entrambe le manche sul bel tracciato della Druscié A. Abissali i distacchi su quelle che alla vigilia erano considerate le principali favorite, con la slovacca Petra Vlhova argento a un secondo e Mikaela Shiffrin bronzo a 198; l'americana si consola comunque con la quarta medaglia in 4 gare. Italiane lontane, con Irene Curtoni diciottesima (in lacrime nel dopo gara, possibile il ritiro a fine stagione) e Martina Peterlini diciannovesima, mentre Federica Brignone ha concluso questo suo difficile Mondiale con un'altra uscita nella prima manche.

Bruno Tavosanis

