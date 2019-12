SCI

COPPA DEL MONDO

SI RIPRENDE IL 4

Il prossimo fine settimana la Coppa del mondo di sci alpino approda a Zagabria, per il classico appuntamento con lo slalom sulla collina Sljeme, alle porte della città croata. Lo ricorda la Fisi. Sabato 4 gennaio il programma prevede lo slalom femminile. Il 5 sarà il turno degli uomini.

GOLF, CLASSIFICA MONDIALE

MOLINARI CHIUDE AL 18/o POSTO

Francesco Molinari chiude il 2019 al 18/o posto del ranking mondiale: perde tre posizioni e scivola fuori dalla Top 15, scavalcato dal britannico Paul Casey (15/o) e dagli americani Tony Finau (16/o) e Gary Woodland (17/o).

BASKET

SYLES ALL'ARMANI

L'Armani Milano per rinforzare ha acquistato l'ex play di Avellino, Keifer Sykes: per lui primo allenamento ieri nel giorno del 26.mo compleanno e il rifiuto di essere «salvatore della patria» dopo le recenti sconfitte in Eurolega e la debacle contro la capolista Virtus Bologna.

ATLETICA

LA BOCLASSIC CON CRIPPA

Appuntamento oggi a Bolzano con la 45. BOclassic Alto Adige che vede alla partenza Yeman Crippa. Il mezzofondista proverà a chiudere in bellezza il 2019: il 23enne trentino se la vedrà contro il bassanese Eyob Faniel, ma favorito è l'etiope Bekele, capolista mondiale sui 5000, suo principale avversario potrebbe essere il keniano Amos Kipruto.

