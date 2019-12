SCI

ALTA BADIA,

DEBACLE AZZURRA

Lo slalom gigante di Coppa del mondo in Alta Badia è stato vinto dal norvegese Henrik Kristoffersen in 1'57'33, dietro di lui il francese Cyprien Sarrazin, autore di una rimonta di ben venti posizioni. Terzo lo sloveno Zan Kranjec. Miglior azzurro, in quella che è stata una vera batosta sulla pista di casa dove un tempo l'Italia raccoglieva successi, è il trentino Luca De Aliprandini solo 16/o in 1'58'70 Poi per l'Italia in classifica ci sono Riccardo Tonetti 18/o e Manfred Moelgg 28/o mentre il giovane Hannes Zingerle, dopo un grave errore, ha chiuso con fortissimo ritardo arrivando in fondo solo per onor di firma.

SCI FEMMINILE

VAL D'ISERE, CANCELLATA

ANCHE LA DISCESA DI IERI

Dopo la cancellazione per maltempo della discesa di sabato, ieri è stata cancellata per troppa neve anche l'altra discesa (combinata) di Coppa del Mondo donne in val d'Isere. Ancora non si sa se, quando e dove le due gare potranno venire recuperate.

FONDO

DOPPIETTA NORVEGIA

IN TEAM SPRINT, ITALIA 5.

La Norvegia si conferma imbattibile nelle Team Sprint a tecnica libera e conquista l'ennesima vittoria piazzando ben due squadre sui gradini più alti del podio. Sotto una fitta nevicata, la gara è stata durissima. Bilancio positivo per la squadra azzurra, con due team in finale. Federico Pellegrino e Stefan Zelger se la giocano a lungo con i migliori chiudendo al quinto posto (13'42 il distacco dalla vetta), mentre la giovane coppia Davide Graz-Michael Hellweger ha chiuso decima. Tra le donne doppietta della Svezia. Meno bene l'Italia: le formazioni Greta Laurent-Lucia Scardoni e Alice Canclini-Francesca Franchi non sono andate oltre le qualifiche.

BIATHLON

ANNENCY, WIERER SECONDA

TORNA LEADER, VITTOZZI MALE

Dorothea Wierer alla riscossa ad Annecy. L'azzurra del biathlon chiude al secondo posto la mass start con una grande rimonta grazie anche ad una ritrovata precisione dal poligono, e si riporta così in testa alla classifica di Coppa del mondo. Il successo è andato alla norvegese Tiril Eckhoff. Per la Wierer si tratta invece del terzo podio stagionale in una gara individuale: così, dopo nemmeno 24 ore, si riprende il pettorale giallo e il primato a quota 304 punti, con 17 lunghezze di vantaggio sulla Eckhoff. Solo 16/a l'altra azzurra Lisa Vittozzi.

