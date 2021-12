SCI ALPINO

Testa, cuore e Fede. Con una magnifica prova nel super gigante di St. Moritz, Federica Brignone porta a 17 i suoi trionfi in carriera e stacca un'icona del circo bianco come Deborah Compagnoni. Come la valdostana nessuna mai, ora la donna più vincente di sempre in Coppa del mondo. «Battere il risultato di Deborah Compagnoni - commenta la carabiniera - è incredibile anche perché lei aveva Mauro Sbardellotto, che è il mio skiman attuale, e penso sia una bellissima cosa che ci unisce. E' stata una grande atleta e spero di continuare a vincere».

Ieri Brignone ha fatto la differenza sulle curve del tracciato svizzero, vincendo di 11 centesimi sulla compagna di squadra Elena Curtoni. Federica ha temuto di perdere il primato, perché Elena nella parte finale del tracciato le ha recuperato 36 centesimi, frutto di una sciata migliore. Ma tanto le è bastato per lasciarla alle spalle («la mia è stata una prestazione di gambe e di cuore», ha detto la Curtoni) e la statunitense Mikaela Shiffrin, a 43 centesimi da Brignone. Una doppietta favolosa per l'Italia, che replica quanto fatto due anni fa, quando le prime due erano state Goggia e Brignone, divise però da un solo centesimo. Ma il festival del tricolore non finisce qui: perché ieri sesta si è piazzata Sofia Goggia (che ha mantenuto il pettorale rosso di leader della specialità vista l'uscita di pista di Lara Gut), ottava Marta Bassino e nona Francesca Marsaglia. Cinque azzurre nelle prime otto posizioni: è una valanga rosa. A completare il quadretto, in zona punti pure Nicol Delago, 15a, Karoline Pichler, 18a e Nadia Delago, ventiseiesima.

Il successo di Sankt Moritz permette inoltre a Federica Brignone di essere l'italiana più vincente nel super gigante, con cinque affermazioni, davanti a Goggia e a Karen Putzer (4). «Una vittoria - racconta Fede - che va al di là delle cifre statistiche, una delle più belle della mia carriera: sudata, voluta e cercata. Dopo il weekend di Lake Louise ci credevo, perché ho fatto delle belle gare anche se di solito non è una pista a me favorevole. In partenza c'era incertezza e dopo la caduta della Gut (la svizzera è scesa poi per fortuna al traguardo sugli sci, ndr) mantenere la concentrazione è stato anche più difficile. Sono contenta di non aver mollato». C'è stato un momento in cui però le motivazioni, al primo raduno di Cervinia in primavera, sono venute meno. Così affermava alla vigilia di questa stagione: «A inizio estate non avevo ancora voglia di sciare. Poi con l'andare della stagione ho capito che stavo bene e che mi stavo divertendo». A lungo si è parlato della scelta di Federica, proprio nell'anno che culminerà con i Giochi, di dividersi dal resto delle compagne, in particolare Bassino e Goggia, per allenarsi sotto la guida del fratello minore Davide (coadiuvato dallo skiman Sbardellotto). Una scissione criticata da molti. «Perché l'ho fatto? Lui non poteva fare parte del team élite e io volevo Davide con me». Ieri i fatti hanno dato ragione a Fede. Si è parlato poi del rapporto con Sofia Goggia. Ieri il saluto e i complimenti tra le due azzurre che, è evidente, non sono affatto migliori amiche. Eppure sei giorni fa, dopo l'arrivo del superG vinto dalla bergamasca, c'è stato un abbraccio che a molti sembrava fantascienza. «Un gesto di sportività che mi ha fatto vibrare il cuore, davvero - aveva detto Goggia -. Ultimamente stiamo andando molto d'accordo. Magari a qualcuno potrà sembrare irrilevante ma a mio parere è importantissimo». Pechino le aspetta e chissà che non possano riabbracciarsi.

In una giornata trionfale, sfuma all'ultimo palo il podio in campo maschile con Alex Vinatzer, secondo dopo la prima manche dello slalom di Val d'Isere. Migliore azzurro Razzoli, nono.

