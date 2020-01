SCI ALPINO

Niente tris di podi consecutivi per l'Italia dello slalom. Dopo il terzo posto di Stefano Gross in Val d'Isere e quello di domenica scorsa di Alex Vinatzer a Zagabria, ieri in notturna a Madonna di Campiglio nella celebre 3Tre il migliore degli azzurri è stato l'eterno Manfred Moelgg, soltanto nono, non certo un risultato entusiasmante per lo sci tricolore, soprattutto considerando che l'attesa era alta.

QUANTITÀ

In ogni caso la gara ha confermato i segnali di risveglio di una squadra che sembrava in grande difficoltà, lo confermano i sei azzurri qualificati per la seconda manche (nessuno ha fatto meglio), situazione inimmaginabile ad inizio stagione, fermo restando che l'esplosione di Alex Vinatzer era attesa, così come la crescita di Simon Maurberger. Non è un caso che abbiano voluto essere presenti nel parterre molti personaggi noti del mondo dello sport, a partire ovviamente da Alberto Tomba (sempre applauditissimo sulle nevi che l'hanno visto ottenere 3 trionfi, il primo dei quali nel 1987 partendo con il pettorale 24, e anche 4 secondi posti), passando per il pilota di MotoGp Marco Melandri e il commissario tecnico della nazionale ciclismo Davide Cassani.

Tutti si aspettavano molto di più dagli azzurri, è inevitabile, perché la quantità non sempre fa rima con qualità e vedere la prima bandierina tricolore ad oltre un secondo dal podio ha spento molti sorrisi. C'era grande curiosità soprattutto per la prova di Vinatzer, che non è riuscito a ripetere le magìe di Zagabria; il ventenne finanziere gardenese ha comunque conquistato un piazzamento dignitoso (il 13.mo posto è il terzo miglior risultato in carriera), senza dimenticare che era il più giovane fra i 30 atleti al via della manche decisiva. Non bisogna avere fretta, insomma, il talento c'è, così come il tempo per crescere ancora.

«Ho sbagliato troppo nella parte centrale della seconda manche - spiega Vinatzer al traguardo -. Ci tenevo a fare bene, mi sono comunque divertito, anche se bruciano quei 15 centesimi di troppo che mi hanno fatto perdere ben sei posizioni».

GRANDE SHOW

Sul Canalone Miramonti, che ha regalato come sempre grande spettacolo sotto i riflettori grazie anche ad una pista ghiacciatissima e ad un pubblico numeroso e rumoroso, la prima manche aveva visto al comando lo svizzero Daniel Yule, vincitore qui nella passata edizione, con 019 su Kristoffersen e 4 decimi su Myhrer; miglior azzurro era Vinatzer, undicesimo a 095 dalla vetta e a mezzo secondo dal podio.

Nella seconda discesa Noel fa il numero realizzando il miglior tempo parziale, Myhrer salta e Kristoffersen riesce a stare davanti al francese per un solo decimo; poi Yule conferma che Campiglio è casa sua (in Coppa del Mondo ha vinto solo qui) imponendosi con 015 sul norvegese e 025 su Noel.

«Pista bellissima e grande atmosfera, questo posto mi piace proprio - dice Yule -. Arrivavo da due gare non positive, qui invece dopo un paio di curve avevo già capito che poteva essere la mia giornata».

LE CLASSIFICHE

Gli altri azzurri: 16. Maurberger, 24. Tonetti, 26. Razzoli, 27. Gross. Il francese Alexis Pinturault risale dal decimo al quinto posto e si porta in testa alla classifica generale con un punto su Kilde, 4 su Kristoffersen e 21 sul nostro Dominik Paris.

Bruno Tavosanis

© riproduzione riservata

