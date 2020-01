SCI ALPINO

Federica Brignone continua a calpestare il gradino più alto, Dominik Paris sale sul podio anche su una pista a lui avversa. È proprio la stagione degli azzurri nel circo bianco, perché Fede e Domme proseguono a braccetto la loro marcia trionfale. La valdostana si impone nel gigante del Sestriere, mentre l'altoatesino chiude al secondo posto la discesa di Wengen. Un sabato in salsa tricolore quindi, con i due principali alfieri dell'Italsci ancora protagonisti.

LA PISTA DI DEBORAH

Sulla pista che nei Mondiali del 1997 esaltò Deborah Compagnoni, l'Italia torna a ruggire nella Coppa del mondo femminile dopo 37 anni: nel 1983 al Sestriere Maria Rosa Quario timbrò il suo ultimo cartellino vincente, ieri è toccato alla figlia raccogliere il testimone. Al comando dopo la prima manche la Brignone è stata eccezionale nella gestione della pressione prima della discesa decisiva, trasformando le urla dei 20ila appassionati saliti sul Colle tanto caro alla famiglia Agnelli in una carica positiva che le ha consentito di acciuffare la leadership, a pari merito con la slovacca Petra Vlhova.

Due prime dame a condividere lo scettro e la terza, Mikaela Shiffrin, staccata di un solo centesimo. Gara non adatta ai cuori deboli, dunque, in un contesto dove una sbavatura poteva significare l'addio al podio. «La seconda manche è stata da infarto racconta Brignone, al 13° successo della carriera, il terzo stagionale perché sentivo tutta la gente urlare. La giornata è stata estenuante, ma ce l'ho messa tutta, ho fatto le cose che mi ero messa in testa e tanto è bastato per vincere la prova sul filo del rasoio». Due gare, altrettante vittorie, nel giro di sette giorni: in Austria nella combinata e in Piemonte nel gigante, contesto dove l'azzurra comanda la graduatoria di specialità: «Ancora non riesco a crederci, perché vincere davanti a questo pubblico è magnifico. Quando sono arrivata ho visto che ero prima, poi mi sono accorta che ero insieme alla Vlhova, quindi che avevo un centesimo su Shiffrin, davvero incredibile».

IL JET

Incredibile come Dominik Paris che, dopo i due squilli di tromba di Bormio, era atteso dalla prova del nove di Wengen. Nell'Oberland bernese l'azzurro non aveva mai brillato in passato, ma ieri, sfruttando il taglio della parte alta, ha chiuso in seconda posizione a 29 centesimi dall'elvetico Beat Feuz.

«Sono partito deciso e finalmente dalla Kernen-S sono uscito con una buona velocità. È la mia prima volta sul podio qui, alle spalle di Feuz che ci ha vinto tre volte». Adesso piedi a terra e concentrazione al massimo, perché il meglio deve ancora venire: «È ancora presto per parlare della coppa, le gare più difficili arrivano ora. Kitzbuehel e Garmisch sono molto toste. Cercherò di continuare così, i conti si faranno a fine stagione».

Mario Nicoliello

