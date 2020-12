SCI

A SANTA CATERINA VINCE

ODERMATT MA SI RIVEDE L'ITALIA

Nello slalom gigante di ieri a Santa Caterina Valfurva ha vinto l'elvetico Marco Odermatt in 2.08.42. Secondo l'americano Tommy Ford in 2.09.15 e terzo il croato Filip Zubcic in 2.09.17, il vincitore del gigante di sabato e autore di una incredibile rimonta dal 21/o posto della prima manche. Ma poi si è finalmente rivista l'Italia con la sua punta in questa disciplina, il trentino Luca de Aliprandini. Grazie a una seconda manche coraggiosa e tutta all'attacco, ha chiuso al 6/o posto in 2.09.28. In classifica per l'Italia c'è anche la bella sorpresa del lombardo Stefano Baruffadi che, con l'alto pettorale 58, ha chiuso 23/ raccogliendo in suoi primi punti in coppa del mondo. Terzo italiano il bolzanino Riccardo Tonetti 26/o .

BASKET

LA VIRTUS ESONERA DJORDIEVIC

DALMONTE ALLA FORTITUDO

Dopo la sconfitta con Sassari si chiude l'avventura di Sasha Djordievic alla guida della Virtus Bologna. E sull'altra sponda della Fortitudo Luca Dalmonte ha sostituito come coach Meo Sacchetti.

SPORT ILLUSTRATED

PREMIATO L'IMPEGNO

LEBRON SPORTIVO DEL 2020

La rivista Sport Illustrated premia come atleta dell'anno la stella dei Lakers campioni LeBron James (terzo riconoscimento per lui), la tennista Naomi Osaka, i campioni vincitori del Super Bowl Patrick Mahomes e Laurent Duvernay-Tardif, la campionessa di Wnba Breanna Stewart. Oltre ai risultati riconosciuto l'impegno nel Black Lives Matter.

