Schwazer si sposa e torna a sperare: dubbi sulle analisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPINGNel giorno delle nozze Alex Schwazer torna alla ribalta. Non tanto per aver sposato Kathrin, che due anni e mezzo fa lo aveva reso papà di Ida, nella chiesa gremita di Vipiteno, bensì per le notizie emerse in merito alla sua tormentata vicenda doping. A margine della cerimonia nuziale, il legale dell'ex marciatore, Gerhard Brandstaetter, ha infatti confermato alla Rai le indiscrezioni pubblicate ieri da Tuttosport: la perizia del Ris di Parma sul campione di urine che sancì la positività dell'altoatesino potrebbe portare alla luce...