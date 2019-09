SCHWAZER, LA WADA ATTACCA SUL DNA `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOQuando marciava indossava canottiera e pantaloncino, talvolta bianchi talaltra azzurri. Era di poche parole e preferiva affidare le sue sensazioni al tacco e alla punta del piede. Ieri presentandosi in Tribunale a Bolzano, Alex Schwazer ha cambiato tonalità di abbigliamento, sfoggiando una giacca scura, senza camicia, sopra il jeans, ma è rimasto comunque stringato: «La mia sensazione è che siamo a buon punto, però sicuramente non ci basta sapere che sia i valori riscontrati sia le differenze tra le provette A e B non siano...