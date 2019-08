SCHUMI JR, TRIONFO SULLA PISTA DI PAPÀ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOBUDAPEST Nella stessa pista in cui suo padre nel 2004 vinse la gara, e in largo anticipo sulla fine della stagione il suo settimo titolo mondiale, ieri Mick Schumacher ha conquistato il primo successo in Formula 2. Alla guida della monoposto della squadra italiana Prema, il ventenne pilota tedesco (è nato in Svizzera ma ha la doppia nazionalità) si è imposto grazie a una condotta di gara molto intelligente che ha ricordato, nel suo piccolo, quella di papà Michael.Mick si era costruito sabato la possibilità di vincere, già...