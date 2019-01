Schumi Jr si presenta battendo Vettel in Messico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTORIL'inizio, con un successo ai danni del caposquadra, è stato da predestinato, degno del pesantissimo cognome che porta. Città del Messico ha consacrato il talento di Mick Schumacher, figlio del grande Michael e nuovo acquisto della Ferrari: il 19enne ha brillato nell'esibizione della Race of Champions in compagnia di Sebastian Vettel in qualità di connazionale e non di compagno di scuderia e l'ha persino battuto nella sfida diretta di domenica notte. Confermando le parole che lo stesso Seb aveva appena pronunciato: «Suo padre...