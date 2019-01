SCHUMACHER, IL MONDO CELEBRA I SUOI 50 ANNI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMPLEANNOROMA Michael Schumacher compie oggi 50 anni. E il suo compleanno viene celebrato in tutto il mondo, con un alone di mistero, che ormai lo accompagna da 5 anni, sulle sue condizioni fisiche, nascoste al mondo dalla sua famiglia da quel tragico incidente sugli sci del 2013 che gli ha cambiato la vita. Schumi è nato a Hurth, in Renania, il 3 gennaio 1969 e viene considerato il miglior pilota di tutti i tempi. D'altronde, i numeri parlano per lui: 7 titoli mondiali, 91 vittorie, 155 podi e 68 pole position conquistati in 306 gare...