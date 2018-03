Schio vince facile, Umana batte Ragusa sul filo di lana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A1 FEMMINILEIl campionato ha consumato ieri la terza delle quattro giornate del Round of Challenges, penultima di regular season prima dei play off scudetto a otto squadre che scatteranno martedì 3 aprile. Il Famila Schio capolista con 6 punti di vantaggio sull'Umana Venezia ha vinto a Vigarano 72-62. L'Umana Venezia al Taliercio ha superato 66-65 il Passalacqua Ragusa, terzo in classifica, in un probabile anticipo della semifinale scudetto.FILA CADE A NAPOLIIl Fila San Martino di Lupari da quinto della classe a Napoli, quarto, è caduto sul...