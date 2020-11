(ld) Il derby del settimo turno unirà al significato legato al campanile anche i connotati della classifica. Ancora una volta, tra Venezia e Schio il duello vale il predominio in campo italiano, e nel match del Taliercio si sfideranno le uniche due squadre imbattute. Due compagini provenienti da due gare agli antipodi: se in vista della sfida contro il Famila l'Umana Reyer si è allenata con un altro derby, vincendo di 32 a San Martino di Lupari, Schio ha preparato la trasferta veneziana con un'altra battaglia al vertice, contro la Virtus Bologna che ha perso la propria imbattibilità soltanto al supplementare, dopo aver costretto Schio a rimontare 15 punti. Venezia ha dominato sul campo del Fila (52-84) grazie a un approccio risoluto: dopo metà gara, il duello era già virtualmente risolto (17-50), e al 30' l'Umana Reyer era al doppiaggio delle avversarie (34-68), con Bestagno (17 punti), Petronyte (11 e 10 rimbalzi) e il duo Carangelo-Anderson (14 a testa) protagoniste. Non è però mancato lo spavento per l'uscita anticipata di Fagbenle. Per rispondere, Schio ha dovuto faticare contro la grande novità al vertice della A1 femminile, la Virtus trascinata da Bishop (30) e Begic (15 e 10 rimbalzi) fino al 26-41. La rimonta di Schio si è concretizzata con la difesa che attorno a Gruda (14 rimbalzi) nel quarto periodo ha concesso soltanto 12 punti: la tripla di Sottana (20) a 33 secondi dalla fine ha dato il -2, e il nuovo acquisto Achonwa (12) ha forzato l'overtime segnando a 15 dalla fine. Nel prolungamento, due canestri in fila di Achonwa e sei punti di Harmon (26) hanno portato a Schio la vittoria. Da segnalare le tre gare rinviate: Vigarano-Sesto San Giovanni, Sassari-Campobasso e Broni-Ragusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA