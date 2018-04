Schio schiaccia Pavia, Umana pronta per la finale di Eurocup

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A1 DONNEFamila Schio e Umana Venezia hanno iniziato al meglio i play off scudetto con la qualificazione alle semifinali, superando ai quarti 2-0 rispettivamente Pallacanestro Broni e Fixi Torino. Le scledensi del Famila da prime della griglia il 4 aprile hanno superato in casa 73-53 le pavesi di Broni e bissato il successo ieri in Lombarda 80-54 (25-11, 41-31, 58-45). È stata una gara2 semplice per Schio che ha dominato nel primo quarto per controllare nel secondo. Broni ha lottato nel terzo e quarto, ma Schio ha chiuso in scioltezza a +26....