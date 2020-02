(ld) Nuovo cambio della guardia al vertice della A1 femminile. Il 17° turno vede la sconfitta di Ragusa a Sesto San Giovanni: il 92-86 delle lombarde è un assist per Schio, che fa il proprio dovere con un netto +31 su Lucca (82-51) e riprende il comando in solitario. L'andamento di Ragusa continua a essere da montagne russe: la Passalacqua è al secondo ko esterno consecutivo, e in entrambi i casi le siciliane sono state battute da avversarie lontane dal vertice della classifica, dato che due settimane fa avevano perso contro la Virtus Bologna. E curiosamente, nel mezzo Ragusa ha vinto lo scontro diretto con Schio. Contro Sesto, la Passalacqua paga i 30 punti subiti nel terzo quarto, con Oroszova (23 punti) e Williams (21) scatenate. Con la consueta prova difensiva di livello, Schio non ha problemi contro Empoli, tenuta a 20 punti nei quarti di mezzo. A tracciare il percorso vincente del Famila sono Keys e una Rodriguez sempre più a suo agio nei meccanismi delle tricolori: 15 punti a testa per le due protagoniste. La sconfitta di Ragusa permette a Venezia di agganciare le siciliane al secondo posto, a -2 dalla vetta di Schio: la quinta vittoria di fila della squadra di Giampiero Ticchi che in campionato non perde da fine dicembre arriva con l'89-66 su Broni, con 16 di Penna e 15 con 10 rimbalzi di Steinberga. Dopo la pausa del prossimo week-end per le attività della Nazionale (che domani e venerdì affronterà Danimarca e Romania nelle qualificazioni europee), Venezia vivrà una difficile trasferta contro San Martino di Lupari, per un derby veneto d'alta classifica. Il Fila vi giungerà forte del quarto posto rafforzato dal successo a Palermo (84-89) con Sulciute (21) e Ostarello (19) protagoniste. Tra gli altri risultati, da segnalare il successo della Virtus Bologna su Empoli (71-62), con 32 di Harrison.

