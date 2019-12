Schio-Ragusa non mollano, Venezia a valanga

(ld) È sempre Schio-Ragusa: il duello al vertice, partito dall'ultima finale-scudetto, arriva anche sotto l'Albero di Natale, con il Famila che vince 77-44 contro Costa Masnaga. Mentre le siciliane, che avevano aperto la settimana aggiudicandosi contro Torino (87-62) l'anticipo del 12° turno, proseguono dominando a Empoli (61-82). Ma serve ricordare che Ragusa deve recuperare il match proprio contro Costa Masnaga. Il decimo successo di Schio conferma per il Famila lo status di miglior difesa del campionato, con André (14 punti) a guidare le cinque giocatrici in doppia cifra, tra le quali spiccano anche le giovani azzurre Keys (11 punti per la 22enne) e Fassina (10 per la ventenne). A proposito di giovani, da segnalare per Costa Masnaga i 14 punti di Matilde Villa, 15 anni appena compiuti.

Larga vittoria anche per Venezia, che si mantiene a una vittoria di distanza dal duo di testa: l'attacco dell'Umana Reyer continua a funzionare a meraviglia in campionato, la conferma è con il 95-50 contro Vigarano. Protagoniste Petronyte (18) e Steinberga (14) su tutte, ma convince anche Bestagno (13), determinante nel parziale di 18-0 a cavallo tra primo e secondo quarto. San Martino di Lupari resta al quarto posto grazie al successo sofferto a Torino (61-66), che matura nel quarto periodo, vinto dalle venete in modo convincente (14-24). Bjorklund (25) conduce la rimonta del Fila per cancellare un secondo periodo senza ispirazione (22-8 per le piemontesi), nel finale è decisivo anche un canestro di Ostarello (12), ben assistita sotto canestro da Sulciute (14 rimbalzi). Le luparensi riscattano così il ko casalingo contro Broni (53-59) di giovedì scorso. Il Fila è quarto a -2 da Venezia, ma domenica prossima può essere raggiunto da Lucca.

