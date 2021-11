Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(ld) Schio capolista imbattuta, Virtus Bologna e Venezia all'inseguimento: sono i verdetti della A1 femminile alla pausa per la Nazionale, impegnata nelle prime due sfide delle qualificazioni agli Europei 2023. Le azzurre, che si sono radunate ieri senza la veneziana Elisa Penna, inseriscono per la prima volta nel gruppo la 16enne Matilde Villa, la migliore realizzatrice italiana del campionato con 16.2 punti di media per Costa Masnaga....