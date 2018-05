Schio fa il bis e vede il nono scudetto La Reyer a Pesaro per confermarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET (ld) Schio avvicina il nono scudetto: il successo casalingo (63-58) su Ragusa in gara2 della finale, grazie al break di 20-6 negli ultimi 8', vale il 2-0 per il Famila, che avrà il primo match-point martedì in Sicilia. Vicina al baratro sul 43-52, Schio trova la reazione con la difesa, la classe di Cecilia Zandalasini (19 punti) e lo strapotere fisico di Isabelle Yacoubou (10). L'azzurra campionessa Wnba, che sembra destinata al Fenerbahçe, segna i 5 punti del sorpasso (58-56), poi il vantaggio definitivo è dato dal pivot francese...