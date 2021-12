Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(ld) Un quarto finale fenomenale consente a Schio di mantenersi imbattuta, e con la stessa formula Venezia difende la seconda posizione in classifica. Entrambe le big vincono in trasferta, dovendo superare parecchi ostacoli. Il Famila passa in casa della rivelazione Campobasso (70-77) con Gruda (20 punti e 15 rimbalzi) e Laksa (19) che guidano la capolista nella rimonta dal -10 di inizio ripresa (46-36). La difesa di Schio non subisce punti...