Schio batte anche San Martino, bene la Reyer

(ld) In attesa del recupero di Ragusa contro Costa Masnaga, previsto per il 15 gennaio, Schio mantiene il comando dopo l'ultimo match del girone d'andata. Per laurearsi campione d'inverno, però, il Famila avrà bisogno del ko peraltro improbabile delle siciliane nel recupero. Nel frattempo, Schio ottiene il decimo successo consecutivo in campionato battendo San Martino di Lupari 67-45 nel derby veneto d'alta classifica. A deciderlo, è come di consueto la difesa delle tricolori, che tiene il Fila sotto i 10 punti nel primo quarto (19-8 il parziale) così come nel terzo e quarto periodo, in una ripresa da soltanto 17 punti subiti. Emblematici i 5 punti realizzati da Bjorklund con 2-12 al tiro, lei che viaggiava a quasi 20 di media. Venti, alla fine, sono state le palle perse delle luparensi, tali da alimentare anche il gioco in campo aperto di Schio, con Lisec e Cinili a 14 punti a testa. Ma più delle cifre offensive, colpisce la difesa del Famila, che stritola le avversarie: 57 i punti concessi di media dalla migliore retroguardia della A1. Ragusa replica vincendo a Broni (67-72) con 15 punti dell'oriunda Romeo e 14 con 12 rimbalzi di Hamby, capocannoniere del campionato. Buon successo per Venezia, che non ha problemi per regolare Costa Masnaga (73-56) con Carangelo (15) protagonista in una gara che vede il predominio fisico dell'Umana Reyer (+15 a rimbalzo). Serve attendere la giornata odierna, però, per capire meglio le avversarie delle squadre venete nelle Final Eight di Coppa Italia (finale l'8 marzo). Se San Martino di Lupari sembra destinata a sfidare Lucca, Venezia potrebbe trovare Sesto San Giovanni, oggi impegnata a Empoli alle 17. Schio invece balla tra Vigarano, Broni e la stessa Empoli.

