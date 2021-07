Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCHERMATOKYO C'era una volta il dream team azzurro del fioretto femminile. Ora si trova suo malgrado a festeggiare per un bronzo, un'eventualità che fino a un'Olimpiade fa non veniva neanche presa in considerazione. Dopo il successo nella finalina sugli Stati Uniti (45-23), a giudicare dagli occhi lucidi delle ragazze (Errigo, Volpi, Batini, Cipressa) il sentimento nuevo è un misto tra delusione e orgoglio.«Da noi si aspettano sempre...