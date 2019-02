CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCHERMASPADA, GAROZZOSECONDO IN CANADAEnrico Garozzo torna su un podio di Coppa del Mondo dopo tre anni. Lo spadista azzurro chiude al secondo posto la prova di spada individuale a Vancouver. Garozzo cede solo al giapponese Koki Ano che in finale si impone con il punteggio di 15-7. «Oggi sono felice - commenta l'azzurro dopo la cerimonia del podio -. È stato un periodo duro per via del problema fisico che ho dovuto affrontare e che finalmente sembra sulla via della guarigione».SNOWBOARDTROPPO VENTO A FELDBERG,CANCELLATA LA GARA MISTAIl...