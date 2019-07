CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCHERMAQuanto sono strani questi Mondiali preolimpici. Nei quali spadiste e sciabolatori acciuffano il bronzo e festeggiano come se avessero vinto, mentre gli spadisti dopo essere stati eliminati ai quarti dall'Ucraina, rimangono concentrati per superare Russia e Corea e celebrare il quinto posto come manna dal cielo. Poi arrivano loro, le fiorettiste. E di colpo i punti nel ranking passano in secondo piano, la qualificazione a Tokyo può aspettare e il domani finalmente viene cancellato dall'oggi. Sembrava maledetta la finale per la scherma...