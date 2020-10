Moreno Argentin, chi ha ragione?

L'ex campione del mondo veneziano è diviso tra il passato di ex ciclista battagliero anche giù dalla bici e l'attuale veste di organizzatore dell'Adriatica Ionica Race. «Comprendo bene le motivazioni dei corridori, ma decidere all'ultimo di non voler correre non è stato corretto nei confronti degli organizzatori».

Quando correva si è mai trovato in situazioni simili?

«Come no. A una Tirreno-Adriatico proprio con Mauro Vegni allora alle dipendenze di Bruno Mealli, ci fermammo perchè c'erano gallerie senza luci e a metà finivamo tutti per terra. Allora fummo compatti. Il problema dei corridori è quello».

La compattezza?

«E le pressioni da parte degli sponsor e di chi paga i corridori. Raramente sono stati capaci di organizzarsi per rivendicazioni serie, nel rispetto delle regole. In questo caso c'è anche l'aggravante della pandemia e degli stipendi a rischio».

Davvero ieri c'era così freddo?

«Non è tanto il freddo. Dobbiamo pensare a una corsa dura di tre settimane in autunno, in una stagione sconvolta con tutte le gare concentrate in 4 mesi. I corridori sono sfiniti. Rischiano davvero di ammalarsi. Di fronte a questo una gara pianeggiante di 250 chilometri sotto la pioggia a molti sarà sembrata uno spreco di energie superfluo».

Però?

«Avrebbero dovuto pensarci prima».

Da organizzatore cosa dice?

«I ciclisti sapevano dall'inizio che cosa li aspettava, il blitz non è accettabile. E poi il freddo lo si sente in discesa».

Si poteva evitare?

«Certo. C'è stata troppa improvvisazione. Da un lato i corridori avrebbero potuto porre la questione per tempo, dall'altro gli organizzatori rendere un po' meno dura la corsa, su 16-17 giorni. Questa sceneggiata andava evitata, divido a metà le responsabilità».

Antonio Liviero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA