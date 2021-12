IL CASO

Sarà per sempre Il pasticcio di Nyon e ribadisce che la crisi del calcio è la crisi delle sue istituzioni, delle roccaforti del suo potere. Non a caso sono sotto assalto, e i tempi stanno davvero cambiando, la fisionomia di questo sport muterà, ormai basta solo aspettare che irrompano i nuovi equilibri garantiti dai futuri padroni del vapore: i denari americani che stanno dietro la Superlega, e non solo lei. Anche se credere ai sorteggi del calcio è come credere a Babbo Natale (piovono confessioni postume, pure di Blatter, su tante urne farlocche del passato), quello che passerà agli annali come il pasticcio di Nyon è un altro colpo alla credibilità dell'Uefa, che non è stata in grado di garantire la regolarità del semplicissimo sorteggio per gli ottavi di Champions League, il suo fiore all'occhiello, e ha dovuto rimediare con una seconda estrazione: mai accaduto. La Romania non aveva suoi club a Nyon, eppure c'è stato molto del rumeno Ionesco nel teatro dell'assurdo a cui si è assistito a mezzogiorno, coi quattro protagonisti del sorteggio impalati per l'imbarazzo, tra mani vieppiù sudate e gesti nervosi, a scambiarsi commenti solo nell'esperanto delle occhiatacce, perché il mondo li guardava mentre allineavano ottavi di finale sbagliati, poi corretti, eppure c'era solo da incrociare le prime contro le seconde dei gironi.

I PROTAGONISTI

Nella barzelletta di Nyon, c'erano un italiano (Giorgio Marchetti, vicesegretario Uefa), un russo (Andrej Arshavin, ex calciatore), un tedesco (Michael Heselschwerdt, Direttore delle Competizioni Uefa) e un portoghese (Pedro Pinto, presentatore, ex capo ufficio stampa Uefa). Pinto presenta, Marchetti spiega il regolamento, Heselschwerdt mette le palline nell'urna da cui Arshavin estrae. Esce subito Benfica-Real Madrid, poi il caos. Estraggono il Villarreal e il software che suggerisce su uno schermo a Heselschwerdt quali avversarie infilare nell'urna (due paletti: non un club della stessa nazione e non un'avversaria della prima fase) sbaglia, lo induce a mettere anche il Manutd (ma non il Liverpool), che era nel girone con gli spagnoli. Nessuno interviene a rimediare, ed esce proprio quella pallina. Marchetti evidenzia l'errore, si scusa, buttano la pallina Manutd, ne estraggono un'altra che è il City, ma a quel punto la cosa già è irregolare. Poi il software si impalla e sbaglia anche l'elenco delle avversarie dell'Atletico Madrid, che becca il Bayern, e alla fine fa ricorso, mentre erano stati estratti Messi contro Ronaldo in Psg-Manutd (una manna per l'Uefa), Ajax-Juve e Inter-Sporting Lisbona. L'Uefa accoglie il ricorso dando la colpa al software di una ditta esterna e annuncia nuovo sorteggio, che si svolgerà alle 15 in un clima tra il funereo e il sonnambolico, mentre il Real Madrid è imbelvito: l'accoppiamento col Benfica era ottimo ed era stato il primo, senza errori del computer. Proprio al Madrid va malissimo nella ripetizione, visto che trova il Psg del suo Mbappé e degli altri, ma va di peste anche all'Inter, che becca il Liverpool, inaffrontabile se è in forma; la Juve pesca il Villarreal, non cambia molto, dovrà sudare comunque, mentre l'Atletico trova il Manutd di Cr7 e l'unico accoppiamento uguale alla prima estrazione è Chelsea-Lilla.

MONTAGNE DA SCALARE

Ma è stata una figuraccia epica, senza contare che il Real Madrid minaccia ricorsi, e si infila in tasca questa pietruzza in vista di battaglie future, con la Superlega sempre sullo sfondo. Tra le due estrazioni di Champions, c'è stata quella per i playoff di Europa League, senza danni per l'Uefa ma preoccupante per il Napoli, cui capita addirittura il Barcellona: ma i tempi cambiano e anche in Catalogna imprecano per l'accoppiamento. Pessime nuove per la Lazio, incrocia il Porto dell'amato Conceiçao che avrà tutti i favori del pronostico. Un sorriso, in questa giornata nera, se lo regala almeno l'Atalanta, che trova la strenna dell'Olympiacos.

Andrea Sorrentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA



