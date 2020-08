Scattano oggi allo stadio Colbachini di Padova i campionati italiani Assoluti di atletica. Assindustria organizza quello che, spostati i Giochi Olimpici e ridotta l'attività internazionale, rappresentano per molti l'appuntamento più importante della stagione. Tutti i big sono presenti. Non mancheranno gli spunti quindi, nella sfida sui 100 tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs come nel lungo femminile, con Larissa Iapichino. Ma è soprattutto sulla pedana del salto in alto che sono puntati i riflettori: Gianmarco Tamberi, forse la migliore delle punte azzurre in prospettiva olimpica, è atteso alla conferma dopo una stagione di luci e ombre. «Fisicamente sto molto bene, vengo da un lungo periodo in cui sono riuscito ad allenarmi bene e senza problemi fisici. Abbiamo riscontrato solo qualche piccolo problema che riguarda la velocità. Questo è un dettaglio da sistemare in questi giorni, quello che devo migliorare, perché come forza sono a pieno regime e sto molto bene come condizione» spiega l'azzurro.

Tamberi, qual è invece il responso sul piano tecnico delle ultime uscite stagionali (2.29 e 2.24 le misure)?

«In queste gare di avvicinamento mi è mancata la continuità che invece in allenamento avevo. I ritmi di gara mi hanno un po' scombussolato. Abbiamo analizzato a fondo, anche a video, queste gare per mettere a punto in vista di Padova i particolari tecnici da sistemare. La condizione è buona ma deve essere inserita nella giusta tecnica».

Gli Assoluti di Padova per molti rappresentano forse l'appuntamento principale della stagione. È così anche per lei?

«Sicuramente a livello simbolico hanno un significato particolare e un titolo italiano è sempre importante. Per atleti come me è però più complicato. Sono abituato a gareggiare con gente che mi batte, che mi stimola. In questo momento in un campionato italiano assoluto è difficile farlo. Sicuramente l'avversario più importante è Stefano Sottile, che però soffre di un problema alla caviglia. Se dovesse essere in forma sarà una bella gara. Comunque io darò tutto me stesso».

Come ha vissuto questa stagione durante il lockdown, con le difficoltà ad allenarsi che hanno coinvolto anche gli atleti di alto livello?

«Per gli allenamenti siamo stati bravi e fortunati a muoverci in tempo, portando a casa tutto il necessario per allenarmi. Mio padre ha una villa con un campo da tennis che abbiamo allestito con tutto quello che mi serviva. Sono riuscito quindi ad allenarmi quasi normalmente. Siamo stati bravi ad anticipare la chiusura e quindi sono stato più fortunato di altri durante i mesi della chiusura».

Le conseguenze della pandemia hanno rivoluzionato anche il calendario, è stato complesso riprogrammare tutta la stagione?

«Doveva essere la stagione più importante della carriera e sono saltati anche gli Europei. Abbiamo dovuto riaggiustare il tiro, è stato uno sconvolgimento enorme quando hanno rinviato i Giochi. La cosa fondamentale in questa stagione curare quei dettagli che in una stagione normale è difficile analizzare, fare un passo in avanti dal punto di vista tecnico».

Qual è il suo obiettivo principale del 2020 quindi?

«Vedo il Golden Gala, in programma il 17 settembre, come il campionato del Mondo del 2020».

Da appassionato di basket, in particolare Nba, come vede quello che sta succedendo in questi giorni?

«La scelta dei giocatori di Milwaukee e Orlando è un segnale importante e che deve muovere qualcosa. È imbarazzante che oggi ci siano questi pregiudizi. Io amo la musica rap e il basket, per me il mondo è fatto di persone, non di colori».

Massimo Zilio

