Scattano i Mondiali Pellegrino cerca il bis

SCI NORDICOLa serenità del campione che sogna il bis, ma con «la forza della serenità». Il mondiale di sci nordico scatta sulla pista austriaca di Seefeld, e l'Italia punta sempre sul suo uomo in più: Federico Pellegrino (foto) è atteso oggi alla prova sprint a tecnica libera, presente di diritto al nastro di partenza in qualità di campione in carica (oro nel 2017 a Lathi, l'azzurro è anche argento olimpico ma in classica). Con il valdostano allo start anche Francesco De Fabiani (reduce da tre secondi posti in coppa, l'ultimo a Cogne),...