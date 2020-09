IL VERTICE

MILANO Le big del calcio italiano fanno fronte comune sulle offerte dei fondi di private equity per la Serie A. Ieri è infatti andato in scena un vertice tra Milan, Inter e Juventus, riunite a Casa Milan per analizzare le proposte delle due cordate rimaste in corsa che puntano alla quota di minoranza della media company di Lega. Un vertice dall'esito positivo, in cui i tre club hanno così approfondito le offerte arrivate alla Serie A: nelle ultime riunioni con i fondi di private equity era stata infatti lasciata la possibilità ai club di organizzare incontri direttamente con le due cordate, nel caso in cui ci fossero degli aspetti da chiarire.

Così ieri Paolo Scaroni e Ivan Gazidis (presidente e ad del Milan), Steven Zhang e Alessandro Antonello (presidente e ad dell'Inter) e Andrea Agnelli (presidente della Juve) sono entrati nel dettaglio delle due proposte, quella delle cordata Cvc-Advent-Fsi da 1,625 miliardi e quella di Bain-Nb da 1,35 miliardi. Entrambe entrerebbero nell'azionariato della nuova media company col 10% delle quote: rimane da decidere come verrebbe poi utilizzata la cifra, se suddivisa tra i club o se per sviluppare i progetti come quelli relativi ai diritti tv. Le tre big sembrano allineate sul via libera ai fondi ma è presto per la scelta tra le due offerte scegliere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA