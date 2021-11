Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEY DONNESi è aperta con lo spettacolo e il pathos andati in scena all'Arena di Monza la quinta giornata di regular season del massimo campionato femminile. In Brianza, sabato sera, le pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano hanno prolungato la loro striscia vincente, giunta ora a 70 successi consecutivi dal dicembre 2019 ad oggi. Per riuscirci, però, hanno dovuto rimontare due volte il set di vantaggio del Vero Volley e respingere...