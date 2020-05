SCANDALO IN BOSNIA

PROSTITUZIONE ARRESTATO ARBITRO

Slavko Vincic, 40enne arbitro sloveno che ha diretto gare di Champions ed Europa League, è stato arrestato in un casolare a Bijeljina, in Bosnia Erzegovina, insieme a 9 donne e 25 uomini, nel corso di una operazione di polizia per fermare un giro di prostituzione. Sequestrata cocaina e armi. A riportarlo il quotidiano croato 24Sata.

FORMULA UNO

WILLIAMS IN VENDITA

La diffusione del coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo della Formula 1. La britannica Williams ha annunciato di voler vendere il team di F1, già orfano dello sponsor principale.

CALCIO, CELLINO

«BALO A BRESCIA UN ERRORE»

«Portarlo al Brescia è stato un errore». È l'amara ammissione del presidente delle rondinelle, Massimo Cellino, sulla decisione di ingaggiare la scorsa estate Mario Balotelli.

SPORT IN RAI

I CAMPIONI PER IL 2 GIUGNO

In occasione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana, martedì 2 giugno la prima serata di Rai 1 accoglierà un charity show che metterà in connessione i grandi campioni dello sport con i volti Rai.

MOTOMONDIALE

GRAN BRETAGNA E AUSTRALIA,

NIENTE GP

L'organizzazione del Motomondiale ha annunciato la cancellazione dei Gp di Gran Bretagna in programma dal 28 al 30 agosto a Silverstone e di Australia previsto a Phillip Island dal 23 al 25 ottobre.

