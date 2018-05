CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCALATE DA RECORDAspettando il Venezia (o il Parma) in lizza per salire in A, il calcio italiano celebra un triplo salto di categoria: il piccolo Albissola era in Promozione due anni fa e ad agosto debutterà in C. Il comune savonese, 5400 abitanti, nel 2007 passò dall'Eccellenza subito in D, sempre con mister Fabio Fossati. Sarà ora l'unica ligure in C, alle spalle delle genovesi in A, di Spezia ed Entella (Chiavari) in B. Nella serie Cadetta due sono le giornate che mancano ai playoff. L'Empoli è ormai promosso (ieri sera 1-1 nel...