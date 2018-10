Scagionato Pepito Rossi: ha prevalso la buona fede

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPINGROMA Ha prevalso la buona fede. Giuseppe Rossi se l'è cavata con un'ammonizione, in gergo giuridico una «nota di biasimo». Lo ha annunciato, al termine dell'audizione al Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia, l'avvocato di Pepito, Sergio Puglisi Maraja: «La buona fede di Giuseppe - ha spiegato il legale - è stata compresa, non è stata decisa alcuna sanzione ma solo un richiamo, una nota di biasimo. Che stia più attento. Però lui ancora non si rende conto di come può aver assunto quel prodotto». Il giocatore ha...