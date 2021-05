Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKET(ld) È destino che tra Venezia e Sassari debba finire alla bella al Taliercio: due anni dopo la finale-scudetto vinta dall'Umana Reyer in gara7, servirà la quinta e decisiva sfida domani per decidere l'unico quarto di finale ancora aperto, la cui vincente sfiderà Milano (con gara1 sabato). Il Banco Sardegna pareggia la serie, dopo lo 0-2 iniziale, con l'86-73 di una gara4 vissuta sulle montagne russe, iniziata con 25' di ritardo per...