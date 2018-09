Sarri perde la testa Donadoni, futuro in Asia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Primi punti persi da Maurizio Sarri in Premier League: dopo 5 successi di fila, il suo Chelsea non va oltre lo 0-0 nel derby col West Ham e perde la vetta della classifica a vantaggio del Liverpool, prevalso sabato sul Southampton. L'ex tecnico del Napoli alla vigilia aveva detto di temere questa sfida più delle precedenti ed è stato buon profeta: nonostante il possesso palla superiore al 70%, i Blues non sfondano il muro allestito da Pellegrini che sfiora il colpaccio nel finale con Yarmolenko, dopo una bella parata di Fabianski su Morata...