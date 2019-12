Sarri perde anche Ramsey, tocca a Bernardeschi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRASFERTATORINO La Juventus perde qualche pezzo per la trasferta di domani in casa della Lazio e le alternative per Sarri si riducono. Dopo Douglas Costa e Khedira si è fermato anche Ramsey. Ma il vero test contro la squadra di Simone Inzaghi, attuale terza forza del campionato, si gioca anche su un altro piano perché i bianconeri - come ha spiegato ieri il capitano Bonucci - con l'arrivo del nuovo tecnico sono usciti da una sorta di «comfort zone» e si sono dovuti cimentare in un «cambiamento totale, rispetto al modo di giocare che...