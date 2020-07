LA CAPOLISTA

Lo scudetto della Juve, il nono dell'ultima collezione e il primo per Maurizio Sarri è dietro l'angolo, ma al tecnico bianconero non basta: «È come quando vai vicino a fare gol, non è sufficiente perché non lo hai fatto - l'esempio utilizzato dall'allenatore - perciò dobbiamo restare concentrati. Nello sport essere vicini non vuol dire niente, ci mancano q4 punti e dovremo avere la testa sulle singole partite perché sarà faticoso».

Nonostante il titolo sia a un passo e la Juventus sia in corsa nella Champions League, Sarri resta nel mirino della critica: «Non so spiegarmelo, magari è perché sto sui c... a qualcuno ma mi interessa poco dell'opinione, seppur legittima, dei giornalisti - l'attacco frontale in conferenza stampa - perché penso di saperne di più in materia, dal momento che ho dei dati in mano e conosco le difficoltà che dobbiamo affrontare».

Ha raccolto solo un pareggio nelle ultime tre partite, ma l'Udinese resta comunque un avversario temibile: «È una squadra fisica, ha fatto buone prestazioni ed è tra le formazioni ad arrivare meglio al 90' - ha detto Sarri- perciò dovremo prepararla bene, anche se abbiamo poco tempo».

Non ci sarà Bonucci per squalifica, Rugani scalpita: «Non sono d'accordo con chi punta il dito su di lui, a Milano è andato in difficoltà come tutta la squadra in quel momento di black out - il pensiero sul centrale - e se ha giocato poco è solo colpa mia: avrebbe meritato più spazio, ma spesso abbiamo preferito puntare sulla personalità e l'esperienza di Leo».

Davanti gli intoccabili Ronaldo e Dybala, in mediana Rabiot e Pjanic, Sarri parla anche dei singoli: «Cristiano e Paulo sono due campioni di livello mondiale, non vedo problemi nella loro coesistenza: può capitare che non riempiamo bene l'area di rigore, ma è tutto compensato dalla forza individuale dei due giocatori che in coppia in questa stagione hanno fatto 51 gol. Cristiano mi ha detto che sta benissimo, Rabiot è in crescita e dopo un normale periodo di ambientamento sta tirando fuori le sue qualità».

Luca Gotti è pronto a mettersi di traverso alla marcia della Juve e del suo ex capo allenatore Maurizio Sarri con il quale è stato al Chelsea. «Ospitiamo la prima della classe, però sappiamo che ogni partita ha una sua storia -dice il tecnico dell'Udinese-. Dobbiamo essere bravi a ricostruirci dal punto di vista mentale, fisico e tattico». «Purtroppo siamo in grande emergenza, con un numero di giocatori molto limitato in una situazione anomala per la Serie A. La cosa più importante sarà raccogliere le energie».

