LA CAPOLISTA

TORINO La finale di Coppa Italia è la punta dell'iceberg, la situazione in casa Juve è ben più complessa di una sconfitta ai rigori. Bologna per i bianconeri sarà il secondo bivio stagionale, dopo quello superato in scioltezza contro l'Inter allo Stadium, e il clima che si respira alla Continassa è lo stesso della vigilia del derby d'Italia: incertezza, tensione e tutti in discussione. Con Sarri parafulmine designato, uno spogliatoio agitato e la società che non può più permettersi altri passi falsi. I problemi di questa Juventus arrivano da lontano, e non si limitano a Supercoppa e Coppa Italia, i trofei sfumati hanno ridimensionato - in parte - le ambizioni di una Juventus che non può fallire in campionato e in Europa, nulla è ancora perduto ma una fetta di stagione è già inevitabilmente compromessa. Sarri è arrivato per alzare la qualità e invece ha abbassato gli standard di una Juve che perde colpi e non gira come prima.

SPOGLIATOIO BOLLENTE

Non è riuscito a conquistare i tifosi, ma il rischio ben più pericoloso- è di farsi sfuggire di mano lo spogliatoio. I casi Pjanic e Ronaldo sono il riflesso di una gestione molto attenta alla tattica e alle statistiche, ma poco alla sensibilità e ai rapporti personali. L'opposto di Allegri, scanzonato ma esigente, uno che aveva imparato a gestire i campioni, alzando pure la voce quando c'era bisogno (vedi Bonucci a Oporto). Se molti alla Continassa ora rimpiangono Max, un vero e proprio piano per riportarlo in panchina non c'è, perché significherebbe sconfessare un progetto e soprattutto scardinare Nedved e Paratici. Il futuro di Sarri dipenderà dai risultati, ma anche per questioni di bilancio e monte ingaggi Andrea Agnelli non può permettersi di avere pazienza. Il mercato estivo, a parte de Ligt e Demiral in difesa, non ha rinforzato gli altri reparti, e la Juventus si giocherà il tutto per tutto senza un esterno sinistro di ruolo (Alex Sandro fuori quasi un mese) e con Higuain (a un passo dall'addio) unico centravanti, appena tornerà a disposizione dal problema ai flessori. Rosa ampia ma con poche soluzioni in molti ruoli, e poco incline agli ideali di gioco di Sarri che ha provato ad assecondarle snaturandosi ma ha finito per perdersi. Ha dissipato il talento di Pjanic e Bernardeschi, (mentre Rabiot ha fatto tutto da solo), peccando di lesa maestà nel tentativo di riportare CR7 più vicino alla porta. «Io e Cristiano abbiamo parlato spiega Sarri -, è un ragazzo che ha fatto più di 700 gol partendo defilato e la sua preferenza è quella, credo sia normale. Prima del Napoli ci siamo confrontati e i tre davanti hanno deciso di partire con Dybala centrale. Ieri ho parlato da solo e a lungo con Cristiano: non deve perdere la fiducia, tornerà a giocare e a segnare come sempre». Quanto a Pjanic «è un giocatore importantissimo ed è tra quelli con cui ho un rapporto migliore. Il litigio con lui? La più grande bufala della stagione».

Alberto Mauro

