SARRI-JUVE, PROVE D'INTESA

PANCHINA BIANCONERA Sarri, ma non solo lui. La Juventus non avrebbe ancora preso la decisione definiva per il dopo-Allegri in panchina. Depistaggio? Pretattica? Bugie? Di sicuro, Fabio Paratici è riuscito a scalfire le certezze dei tanti che danno per imminente lo sbarco a Torino del tecnico toscano di educazione, ma nato a Napoli (ed ex tecnico del Napoli) che ha appena portato il Chelsea al trionfo in Europa League. «Abbiamo un range di allenatori che stiamo valutando, ci vuole un po' di tempo», ha detto il dirigente bianconero ieri...