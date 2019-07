Sarri: «Gigi super, ma il titolare è Szczesny». Conte: «Rosichiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NANCHINO «Buffon è stato strepitoso sui rigori, la forza di questo ragazzo stupendo è che è un combattente nato: si è fatto trovare pronto. Sarà tenuto in forte considerazione, ma siamo stati chiari con lui: il titolare è Szczesny». Maurizio Sarri parla chiaro, quasi a malincuore dopo la partitona di Gigi, dopo il successo sull'Inter. Il tecnico analizza anche le altre prestazioni: «De Ligt ha fatto la parte di gara in cui abbiamo fatto peggio ma non ha nessuna responsabilità su questo. Cristiano ha fatto la solita partita di alto...