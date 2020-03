LA DECISIONE

TORINO Una vigilia ai limiti del surreale in casa Juve, vissuta tra presunte conferme e smentite impreviste, dalla conferenza stampa di routine di Maurizio Sarri alla riunione d'emergenza tra Prefettura, Questura e Torino, la sindaca Appendino, Regione e Juventus. Fino alla decisione definitiva e sorprendente arrivata in serata (ufficiale alle 21.30) del rinvio a data da destinarsi della semifinale di ritorno tra Juventus e Milan, con ordinanza del prefetto di Torino Claudio Palomba. Nel giro di 24 ore si è passati dalle porte aperte con limitazioni ai residenti in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, alle porte chiuse, fino a uno stop che spiazza i tifosi ma è evidentemente conseguenza diretta della proposta del comitato scientifico di governo di sospendere per un mese tutte le manifestazioni - sportive e non - che comportino affollamento e il non rispetto delle distanze di sicurezza. Non è ancora chiaro se si vada verso uno stop definitivo di 30 giorni o si possa valutare di giocare a porte chiuse, nello specifico le motivazioni che hanno pesato nella decisione del rinvio di Juventus-Milan sono di natura preventiva: l'impossibilità di verificare la provenienza dei tifosi al netto della residenza - e il rischio di aggregazioni di tifosi fuori e dentro gli stadi.

L'ORDINANZA

«Nel corso della riunione l'Assessore Regionale alla Sanità ha riferito le risultanze e le valutazioni dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte in merito alla situazione determinata dal coronavirus e alle misure precauzionali, nonché l'esigenza di evitare assembramenti massivi - si legge nel comunicato della Prefettura di Torino -. Ritenuto che quanto precede può determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza collettiva e l'incolumità personale dei singoli, risulta necessario porre in essere ogni misura finalizzata a prevenire la diffusione del virus, per assicurare un'efficace protezione della sicurezza collettiva e dell'incolumità delle persone, variamente esposte al rischio di contagio nel corso di manifestazioni sportive, alla quale è prevista la partecipazione di circa 40 mila persone».

