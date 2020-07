LA SFIDA

TORINO Quella che poche settimane fa era una sfida scudetto a tutti gli effetti, si è un po' sgonfiata: Juventus e Lazio stanno vivendo periodi delicati, nelle ultime tre partite, infatti, con due pareggi conquistati dai bianconeri e appena uno dai biancocelesti, viaggiano a ritmo retrocessione. Eppure sono lassù, rispettivamente primi e quarti, con gli uomini di Maurizio Sarri che cercano i dieci punti che mancano al matematico tricolore e quelli di Simone Inzaghi a giocarsi le ultime chances di rientrare in corsa. «Sono gare particolari, nessuno riesce a tenere in mano le partite per 90 minuti come ha dimostrato la serie B dell'altro giorno - sono le considerazioni del tecnico bianconero alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium - e la Lazio resta una grande squadra: ha attraversato un momento meno positivo, ma in una sfida secca si può ritrovare e contro di loro abbiamo sempre faticato». Due sconfitte stagionali contro Immobile e compagni, nella Supercoppa italiana e all'andata all'Olimpico, precedenti non confortanti: «Ma non dobbiamo avere paura, i miei ragazzi sono abituati a lottare per traguardi importanti e mentalmente dovrebbero essere pronti - la rassicurazione di Sarri - e perciò la vivremo con la giusta serenità. Abbiamo perso punti contro Atalanta e Sassuolo, in questo periodo soffrono tutti contro di loro».

ASSENZE PESANTI

Assenze pesanti per la Lazio, che si presenterà sotto la Mole senza Luis Alberto e Correa (oltre a Radu, Marusic, Leiva, Lulic, Patric e Jony), mentre alla Continassa durante la rifinitura vanno valutate diverse pedine fondamentali: «Bentancur, De Ligt e Bonucci hanno svolto lavori differenziati negli ultimi giorni ma cerchiamo di aggregarli al gruppo - il punto sulle condizioni di tre titolarissimi della Juve - mentre Chiellini è un po' più indietro e ha bisogno di qualche giorno per rientrare: in ogni caso, abbiamo pronte eventuali soluzioni alternative». Bernardeschi è out per squalifica, Sarri non svela gli uomini ma spiega la Juve che vuole vedere: «Non è importante chi gioca ma il lavoro che si fa in campo - ha spiegato il tecnico - perché dobbiamo preoccuparci di ritrovare solidità, è questa la cosa più importante». Oggi la Lazio, ma nel futuro di Sarri che cosa c'è? «Penso solo alla partita, in ogni caso voglio onorare il mio contratto e restare alla Juve - ha messo in chiaro l'allenatore - e non ho paura: se vinci va tutto bene e se perdi va tutto male, sono i rischi del mestiere ed è come chiedere se un pilota di Formula 1 se teme la velocità. Il momento è questo, bisogna viverlo al meglio anche se qui l'esposizione mediatica è maggiore».

