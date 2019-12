Sarri e i tre tenori: il ko di Roma spinge il tecnico alla prudenza

TORINO I dubbi di Sarri, in vista della Supercoppa, riguardano soprattutto l'assetto tattico: super offensivo con il tridente Dybala, Ronaldo, Higuain dal primo minuto oppure più equilibrato, con Bernardeschi sulla trequarti? I tifosi spingono per la prima soluzione - più suggestiva-, ma la prudenza suggerisce a Sarri attente riflessioni, anche perché a Roma la Lazio ha messo in seria difficoltà i bianconeri. La certezza, invece, è il rientro di Bentancur, dopo la squalifica contro la Samp, in aumento anche l'ottimismo per il recupero di Szczesny che ieri ha fatto allenamento personalizzato tra campo e palestra. Per Buffon ritorno in panchina dopo aver raggiunto il record di Maldini («un onore per me, ora penso a nuovi obiettivi», ha detto). Solo fisioterapia invece per Alex Sandro, reduce da un problema agli adduttori; al momento il favorito a sinistra è De Sciglio. In difesa dovrebbe rientrare de Ligt in coppia con Bonucci, a centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi (o Rabiot), davanti Bernardeschi è in ballottaggio con Higuain.

Leonardi Bonucci intanto ha celebrato su Instagram la vittoria sulla Samp: «Nel calcio non c'è nulla di scontato. Con sacrificio e voglia di vincere si arriva ad ottenere il risultato».Adesso recuperiamo e prepariamoci per la finale di Supercoppa». «Sempre più in alto!» è l'esultanza di Gigi Buffon, soddisfatto per i tre punti conquistati e per aver agganciato Paolo Maldini in vetta alla classifica di presenze in Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA