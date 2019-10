Sarri e Gasperini, voglia di riscatto sul palcoscenico della Champions

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE SFIDETORINO Sarri è appena arrivato ma ha capito subito come funzionano le cose. «Se uno ha le idee chiare sul Bayer non può pensare all'Inter». Non è un tentativo di sminuire il Derby d'Italia quanto di dettare le priorità di una stagione che anche per motivi di bilancio deve puntare forte sull'Europa. I quarti di finale non bastano più, la Champions non deve più essere un sogno ma un imperativo. «Il problema è che ci sono almeno altre 10 squadre forti come noi, che puntano alla vittoria» spiega Sarri che proprio come Allegri ha...