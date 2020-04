Alla quarantena Maurizio Sarri era stato costretto appena arrivato alla Juventus, prima ancora che il campionato partisse, per una polmonite, ora è rimasto di nuovo chiuso in casa in queste settimane per l'emergenza Coronavirus. «Guardo qualche vecchia partita - dice il tecnico bianconero - ma soprattutto leggo tanto, sopratutto gialli», ha rivelato al programma A casa con la Juvè, diffuso sui canali social dal canale bianconero Jtv. Il ritorno sugli schermi di Sarri, in video-collegamento con lo scrittore Sandro Veronesi, è scivolato tra aneddoti e preferenze enogastronomiche, ma siccome il calcio giocato manca tantissimo l'argomento affiora: «In quale posto mi piacerebbe andare dopo lo sblocco del lockdown? A Roma, per la finale di Coppa Italia». Sarri ha dato anche lezione di juventinismo : «Ovunque veniamo circondati da tanto amore e altrettanto odio - racconta - sono stato fischiato a Napoli nonostante io abbia dato tutto me stesso, i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Con tanto odio attorno - dice Sarri - inevitabile amare la Juve quando la si vive sulla pelle. Il gobbo ti esce fuori, è inevitabile che sia così: solo quando sei dentro l'ambiente bianconero capisci cosa vuol dire essere sempre attaccato»

R.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA