Sarri, debutto complicato tra malumori e turnover

IL RITORNOUn esordio e tante incognite. Dopodomani a Firenze ci sarà il debutto ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, rimandato a causa della polmonite che l'ha colpito nelle scorse settimane. Il fido Martusciello ha vinto le prime due sfide di campionato contro Parma e Napoli, eppure non mancano i mugugni: dal difficile inserimento di De Ligt alle esclusioni eccellenti in Champions, alla Continassa sono in molti a storcere il naso. C'è già chi rinfaccia al nuovo allenatore bianconero una certa idiosincrasia al...