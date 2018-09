Sarri cala il poker, Chelsea al comando con il Liverpool

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALL'ESTEROChelsea inarrestabile: 4 su 4 in Premier per la squadra di Sarri che divide il primato col Liverpool. Pedro e Hazard firmano nella ripresa il 2-0 sul Bournemouth, frutto dei cambi del tecnico toscano che dopo un'ora di gioco inserisce Giroud (decisivo nel creare gli spazi) e l'ex attaccante del Barcellona che sblocca il risultato al 72'. I Reds avevano aperto il programma del 4° turno con la vittoria per 2-1 in casa del Leicester, ottenuta grazie a Mané e Firmino: non una buona notizia per il Napoli, rivale di Champions del...