Sarri a Firenze con i titolarissimi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRASFERTANAPOLI Delle quattro partite che rimangono ancora da giocare, quella di domani con la Fiorentina è sicuramente la più difficile per il Napoli. Sarri ne è profondamente convinto e sa bene quali pericoli si annidino dietro nel match con i viola. Gli azzurri, però, hanno assolutamente bisogno di vincere tutti e quattro gli incontri che restano fino alla fine del campionato, se vogliono sperare di scavalcare la Juventus, in caso di un passo falso dei campioni d'Italia. Mai come in questa settimana, dunque, il compito...