Sarebbe stato meraviglioso vedere la Dea approdare, per il secondo anno di fila, ai quarti di Champions battendo sempre una spagnola (l'anno scorso era stato il Valencia). Invece, il calcio italiano saluta l'Atalanta, una delle sue bellezze, sconfitta anche all'Alfredo Di Stefano, il giardino di casa del Real Madrid, dopo il ko dell'andata. Con la quasi certa eliminazione della Lazio stasera nella tana del Bayern Monaco (tedeschi vittoriosi 1-4 all'Olimpico) non avremo nessuna rappresentante tra le migliori otto del Vecchio Continente. Segnale che bisogna correre ai ripari. Il divario con le big europee è palese e davanti agli occhi di tutti. Sembrano lontani i fasti degli anni 90 e di inizio anni 2000, quando le nostre squadre erano sempre tra le prime della classe. Il calcio è cambiato, si è evoluto, ma l'Italia fa fatica. Nei gironi la serie A aveva salutato l'Inter, arrivata ultima nel suo gruppo, e qualche giorno fa aveva detto addio anche la Juventus, eliminata dal Porto. Adesso è il turno dell'Atalanta, appunto. Una squadra che in poco tempo ha saputo conquistare il rispetto di avversarie più blasonate, come il Real Madrid. Che in campo si presenta con un inedito 3-4-1-2, quasi speculare ai bergamaschi. Segnale di quanto un allenatore espero come Zinedine Zidane temesse i suoi rivali. E già questa è una gran bella soddisfazione. Alla fine, però, passano i Blancos. Segna Benzema (il gol numero 21 di questa stagione), che approfitta dall'assist di Modric, dopo un clamoroso errore di Sportiello. Una vera e propria follia quella del portiere dei bergamaschi, ingannato forse dal forte vento. Raddoppia Sergio Ramos su rigore (convalidato dal Var per un fallo di Toloi su Vinicius).

Nel finale arrivano la magia su punizione di Muriel e, subito dopo, il sinistro di Asensio che ristabilisce le distanze. L'Atalanta può ritenersi comunque soddisfatta. Non snatura il suo modo di giocare, come aveva rivelato lo stesso Gasperini in conferenza, e impensierisce il Real Madrid nei primi minuti con Gosens e Pasalic. Con Courtois a neutralizzare il primo e Sergio Ramos a chiudere sul secondo. La Dea per 20' ribatte colpo su colpo alle Merengues, che conquistano campo con il passare del tempo. Per qualificarsi i bergamaschi avevano bisogno della partita perfetta. Da giocare con attenzione e senza errori. Ma a rovinare tutto ci pensa Sportiello con una disattenzione evitabile, che consegna al Real l'occasione per sbloccare il risultato e mettere al sicuro il passaggio del turno. Nel nome di Benzema. All'Atalanta non bastano nemmeno gli ingressi in campo, a inizio ripresa, di Zapata per Pasalic e di Ilicic per Gosens. Il Real va in fuga con Ramos e non si volta più indietro. E la Dea saluta l'Europa.

