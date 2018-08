SARÀ IL CAMPIONATO DEI MAGNIFICI SETTE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYIl Top 12 di rugby al via sabato 14 settembre, la cui stagione è iniziata nel week-end con le prime amichevoli, mai come quest'anno presenta una concentrazione di allenatori titolati, cioè già vincitori di tanti scudetti. Sono ben sette su dodici. IL 75% DEI TITOLIQuesti tecnici insieme sommano il 75% dei titoli italiani (12) vinti nelle ultime 16 stagioni. Percentuale che sarebbe salita all'81% (13 su 16) se il neozelandese Joe McDonnell non fosse stato esonerato dal Rovigo perché si è rifiutato, il giorno prima del raduno, di...